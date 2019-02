Autostrada A24, chiusa la rampa di accesso Teramo est: «Lavori urgenti»

L'AQUILA - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione dalle ore 8 alle ore 19 di lunedì 18 febbraio 2019 sarà disposta la chiusura al traffico della rampa di ingresso in autostrada A24 dello Svincolo di Teramo Est, limitatamente alla direzione SS80/Giulianova. Conseguentemente, nel giorno e orari sopra indicati, per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria di Teramo Est e diretti verso la SS80 in direzione di Giulianova, sarà possibile entrare in autostrada A24, con direzione L'Aquila/A25/Roma, e uscire allo svincolo immediatamente successivo (Teramo Ovest) per rientrare in autostrada A24 in direzione SS80/Giulianova, usufruendo della viabilità esterna dello Svincolo di Teramo Ovest per fare inversione di marcia; sul posto sarà presente la segnaletica di cortesia con l'indicazione del percorso alternativo. © RIPRODUZIONE RISERVATA