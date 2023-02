La Finanza sequestra 417 cosmetici nocivi. «Dannosi per la fertilità»

La guardia di finanza di Teramo ha sequestrato 417 prodotti cosmetici privi dei requisiti posti a tutela del

consumatore finale. Nello specifico, militari del Gruppo di Teramo, nel corso delle operazioni effettuate nei punti vendita commerciali e venditori ambulanti, hanno rilevato che alcuni prodotti esposti in vendita (profumi, schiume da barba, bagno schiuma) non erano conformi, per gli ingredienti contenuti (in particolar modo il butifenil metilpropionale - Bnhca - ritenuto dannoso per la fertilità), alle normative in materia previste per la salute dell'utilizzatore finale, in violazione del Regolamento Ce numero 1223/2009 dell'Unione Europea e degli articoli 5 (obblighi del distributore) e 13 (obblighi in materia di etichettatura e dichiarazioni relative al prodotto) del Decreto legislativo numero 204 del 2015.

«Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a

garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti

possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza», dice una nota della finanza