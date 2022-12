Natale, la finanza dona buono spesa al Centro d'accoglienza “Dono di Maria”

Le fiamme gialle della Compagnia di Giulianova, in provincia di Teramo, in occasione delle festività, hanno donato al centro di accoglienza giuliese “Dono di Maria” di via Giacomo Leopardi, un buono spesa da destinare a persone bisognose. L'associazione si prodiga in aiuti alimentari alle famiglie indigenti, aiuti allo studio (anche attraverso la formazione a distanza), nell'assistenza agli anziani attraverso la compagnia in casa e l'acquisto di farmaci e della spesa e l'organizzazione di attività di inclusione e partecipazione.



La Guardia di Finanza, attraverso questa donazione ha voluto dimostrare il proprio supporto al lavoro svolto dai giovani volontari che assistono le famiglie in difficoltà. Al termine dell'incontro, il presidente dell'associazione, Paolo Massacesi, ha rivolto ai finanzieri giuliesi parole di apprezzamento e ringraziamento per il lodevole gesto di solidarietà.