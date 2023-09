Cade al rifugio prima dell'escursione, soccorsa con l'elicottero turista romana di 59 anni

Cade al Rifugio Franchetti: soccorsa con l'elicottero del 118 dell'Aquila. Un lieve trauma cranico per una turista romana di 59 anni che con gruppo Cai era al rifugio di Pietracamela, in provincia di Teramo, per un'escursione sul Gran Sasso. Il responsabile del rifugio ha subito allertato il 118 che ha inviato l'elicottero visto che il rifugio è a 2.433 metri di quota, sul versante teramano del massiccio, sopra Prati di Tivo, tra il Corno Grande e il Corno Piccolo, nella valle glaciale nota come Vallone delle Cornacchie. Insomma in una zona difficile da raggiungere con altri mezzi.

La donna, apparsa un po' dolorante, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale all'Aquila in codice giallo. La caduta è avvenuta al buio, attorno alle 6 del mattino, in una scalinata interna forse per una distrazione. La donna non è grave. Il suo gruppo è poi partito per l'escursione programmata sul Gran Sasso.