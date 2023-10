Sfugge al controllo dei genitori, bambino di tre anni travolto da un'auto: è grave

Sfugge al controllo dei genitori, bambino di tre anni travolto da un'auto a Teramo: è grave. Resta riservata la prognosi per il bambino investito ieri nel capoluogo e ricoverato in osservazione clinica nella terapia intensiva dell'ospedale "Mazzini" di Teramo dopo la stabilizzazione chirurgica effettuata in urgenza ieri sera. Questo il bollettino medico Asl. Una volta che il piccolo si sarà stabilizzato, verrà trasferito nel Centro di riferimento regionale di Pescara in Chirurgia pediatrica.

Il piccolo, di tre anni, è stato investito ieri pomeriggio in viale Crispi, da una Fiat Panda, dopo essere sfuggito al controllo dei genitori che erano andati a trovare amici. Il bambino è stato soccorso e sottoposto subito a intervento al femore. L'auto che l'ha travolto è sotto sequestro. Sul posto la polizia per le indagini