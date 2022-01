Auto tampona camion dell'Esercito in A14: un militare ferito e caos traffico

Utilitaria tampona camion dell'Esercito: un ferito. Questa notte, intorno alle 22,40, due squadre di vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto e del Comando di Teramo sono intervenute al chilometro 326 dell'Autostrada A14, sulla carreggiata in direzione Sud, a causa di un grave incidente stradale. Dai primi accertamenti sembra che una Fiat 500X, con alla guida una donna, ha tamponato un camion Iveco Act80 dell'Esercito con a bordo due militari. A causa del violento impatto l'autista dell'autocarro ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato su un lato, andando contro il guardrail che è penetrato all'interno della cabina di guida.

La Fiat 500X, semi distrutta, ha terminato la sua corsa salendo sulla scarpata del lato destro della carreggiata. La donna alla guida è uscita illesa dall'impatto mentre il militare alla guida del mezzo pesante è rimasto incastrato all'interno della cabina. Per estrarlo dall'abitacolo i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo con cesoie e il divaricatore idraulici, riuscendo a raggiungerlo solo dopo aver tagliato il tetto della cabina. Il conducente è stato poi soccorso dall'ambulanza del 118 di Sant'Omero e trasportato all'ospedale di Teramo. L'altro militare a bordo del camion non ha avuto necessità di ricorrere alle cure dei sanitari. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi. La corsia dell'autostrada in direzione sud è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni e per i rilievi dell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche una pattuglia della Polizia Stradale e personale della società autostradale.