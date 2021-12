Schianto frontale in galleria: due feriti gravi

Oggi, intorno alle 13,45, una squadra dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 3, all'interno della galleria Piancarani. Nell'incidente sono rimasti coinvolte una Volkswagen Passat e una Ford Fiesta che si sono scontrate frontalmente. Alla guida della Passat c'era un 49enne di origini cinesi, mentre la Fiesta era condotta da un 27enne residente a Teramo.

A causa dei traumi riportati nel violento impatto, gli occupanti sono stati trasportati dal 118 all'ospedale Mazzini di Teramo. I vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari per portare soccorso ai feriti e hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri di Campli e Civitella del Tronto per regolare il traffico ed effettuare i rilievi dell'incidente. La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per circa due ore, fino al termine dei rilievi.