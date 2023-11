Tentato femminicidio-suicidio a Capestrano: lei fuori pericolo, lui è gravissimo

SULMONA Si trovano entrambi ricoverati all’ospedale San Salvatore dell’Aquila marito e moglie, lui 37 anni e lei 34, di origini macedone ma residenti da anni a Capestrano (L’Aquila).

Oggi sono stati trovati in fin vita dai carabinieri nella loro abitazione a seguito di una lite familiare. Lui avrebbe colpito la moglie, probabilmente per motivi di gelosia, più volte con un coltello da cucina procurandole ferite molto profonde e subito dopo avrebbe ingerito dei farmaci e per questo è in condizioni gravissime in prognosi riservata. Lei, invece, non corre pericolo di vita.

I due erano molto conosciuti a Capestrano dove vivevano da diversi anni. La donna faceva le pulizie e lui, operaio edile, di tanto in tanto lavorava anche in un noto locale della zona come barista specializzato.

Indagano i carabinieri della Compagnia di Sulmona che al momento non hanno ancora formulato l’accusa in attesa di poter interrogare l’uomo. Tutto lascia pensare, comunque, a un tentato femminicidio/suicidio.