Accusato di tentata violenza, evade dai domiciliari: portato in carcere

Aveva evaso gli arresti domiciliari, che stava scontando per aggressione e tentata violenza sessuale nei confronti di una giovane. È finito di nuovo in manette e questa volta tradotto in carcere un uomo di 40 anni, di Celano. A trarlo in arresto i carabinieri della caserma della cittadina castellana, su disposizione del Pubblico Ministero a cui è affidata l'indagine.

L'uomo a maggio scorso fu arrestato per aggressione e tentata violenza nei riguardi di una giovane donna. Fu quindi messo ai domiciliari, dopo di che la pena gli fu attenuata, tornando di nuovo libero, ma con l'obbligo di non avvicinarsi alla donna. Non rispettando però questo divieto che gli era stato imposto dall'autorità giudiziaria, è tornato agli arresti domiciliari. Ha violato, però, l' obbligo di rimanere in casa, come accertato dai militari dell'arma nel corso dei loro controlli. Da qui immediato il provvedimento di arresto del 40enne disposto dalla magistratura ed il suo trasferimento in carcere.