Tennis: l'ottava edizione di "Abruzzo in rosa" va a Teramo

L’ottava edizione di “Abruzzo in rosa” se l’è aggiudicata la squadra di Teramo.

Un evento tutto dedicato al tennis femminile, come ben si evince dal titolo, in cui si sfidano le province dell’Abruzzo.

Nella passata edizione “pre-Covid” aveva vinto la provincia di L’Aquila, stavolta è toccato al team teramano capitanato da Marida Robuffo.

La manifestazione si è svolta al circolo tennis di Tortoreto (Te), con una accoglienza straordinaria guidata dal presidente Piero Di Nicola, Barbara Resta e da tutti i collaboratori.

La battaglia sportiva è stata principalmente quella tra Teramo e Pescara, ma alla fine l’hanno spuntata le padroni di casa.

Le novità di quest’anno sono state in particolare l’utilizzo anche di giocatrici under 18 e, oltre al tennis, l’inserimento del padel nell’ambito del programma di giornata.

In classifica: prima la provincia di Teramo, seconda Pescara, terza L’Aquila, quarta Chieti.

Alla premiazione erano presenti anche il numero uno di Fit Servizi, Emilio Sodano; il presidente del comitato regionale Luciano Ginestra; il consigliere comunale con delega allo sport, Marino Di Domenico; il presidente del circolo.

Di seguito, la composizione delle squadre.

Teramo: Meri Di Leonardo, Vanessa Di Pompeo, Donatella Fanini, Anna Granata, Sara La Noce (under 12), Martina Mantova (under 14), Fiorella Paci, Marida Robuffo (capitano), Sara Schiavoni.

Pescara: Loredana D’Amario, Ida D’Eramo, Simona Di Girolamo, Roberta Grilli, Flavia Novello, Alessandra Pagliara, Mariarita Paoni Saccone, Francesca Recinella (capitano), Tatiana Rulli, Alice Russo (under 16).

L’Aquila: Sofia Cipolloni (under 18), Franca Fanti, Luisa Gioia (capitano), Chiara Lazzari, Marcella Luzi, Virginia Ricci, Eliana Rossi, Doroty Saracino.

Chieti: Italia Catale, Valentina Consoli, Alessia D’Annunzio, Thaisia D’Orazio, Martina Lauria, Miriam Micucci, Letizia Nudi, Marianna Paolini, Maria Grazia Pietrantonio (capitano), Alice Tatasciore (under 16).