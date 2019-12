Superenalotto, vinti centomila euro in un bar dell'Aquila

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fortuna ha baciato L’Aquila per Natale. E lo ha fatto con una bella vincita al Superenalotto. E un bel regalo sotto l’albero, assolutamente inaspettato e diverso, ha di certo rallegrato e cambiato in meglio la vita di una famiglia aquilana. È stato un periodo di festa decisamente felice e propizio evidentemente per il vincitore cittadino del Superenalotto che ha messo in cassa ben 100 mila euro in un sol colpo grazie all’iniziativa speciale organizzata per le festività natalizie.Tutto questo è accaduto al bar della famiglia Galassi che si trova nei pressi della stazione ferroviaria di Paganica. La vincita è avvenuta in realtà nell’estrazione del 21 dicembre ma non è la prima volta che nella ricevitoria aquilana, a due passi dalla città, la fortuna bussa alla porta. L’anno scorso ci fu una cospicua vincita nel giorno della vigilia di Natale quando vennero incassati ben 55 mila euro facendo un 5 con la combinazione. Il fortunato odierno, presumibilmente un aquilano di mezza età, ancora non avrebbe riscosso la sua vincita fortunata che non necessariamente deve ritirare presso la ricevitoria dove ha giocato. L’uomo, in sostanza, è uno dei vincitori di Superenalotto Superstar come si diceva, iniziativa speciale Natale 100 x 100, che mette in palio 100 premi da ben 100 mila euro ciascuno in tutta Italia.