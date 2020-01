Studente precipitato, gli amici al capezzale: «Torna presto, ti aspettiamo a scuola»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I suoi due migliori amici sono già potuti andare a trovarlo in ospedale e lui li ha riconosciuti. Sono ancora gravi le condizioni del 19enne che martedì notte è precipitato in circostanze non chiare dal quarto piano del palazzo dove vive a Teramo con la sua famiglia, ma nonostante questo i medici sono ottimisti e oggi verrà sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico per la frattura cervicale da parte dell’equipe diretta dal primario Danilo Lucantoni. Ieri, nel reparto di Rianimazione, dov’è ricoverato in prognosi riservata, ha ricevuto la visita dei due amici del cuore. I suoi genitori hanno dato il permesso per farli entrare. E’ stato un momento di grande felicità. La dimostrazione dell’affetto che lo circonda oltre a quello strettamente familiare. In classe, al Liceo, tutti lo aspettano: i compagni e gli insegnanti. Qualcuno parla di un miracolo.L’altra notte ha fatto un volo di circa 12 metri. Senza che nessuno in casa se ne accorgesse è salito in mansarda e lì è successo qualcosa di poco chiaro. Sul posto sono intervenuti per i soccorsi i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Subito la corsa all’ospedale con il 19enne ancora cosciente. Increduli i compagni di scuola che hanno pianto in classe quando hanno saputo la notizia e adesso lo rivogliono con loro.