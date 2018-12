Stroncato da malore al night club: la vittima è un maresciallo della Polizia municipale

Ultimo aggiornamento: 09:57

Era un maresciallo dei vigili urbani di Montesilvano l'uomo stroncato da malore al night club di Silvi. L'altra notte intorno alle due è venuto a mancare il maresciallo dei vigili urbani Sergio D'Alonzo. Quasi certamente è stato colpito da infarto, mentre si trovava nel locale ad ascoltare musica. Improvvisamente lo hanno visto accasciarsi sul divano. I primi soccorsi dal personale, poi l'intervento dei carabinieri, coordinati dal maresciallo Antonello Quaglieri e quasi contemporaneamente l'intervento dell'ambulanza del 118, ma il povero Sergiolino (come lo chiavano gli amici e colleghi) non si è più ripreso e la salma è stata trasferita nella notte all'obitorio dell'ospedale di Atri.Fino al pomeriggio di ieri si sapeva ufficiosamente che l'esame autoptico, sarebbe stato eseguito a Teramo e probabilmente domani alle 14,30 i funerali nella chiesa parrocchiale Sant'Antonio di Montesilvano, a meno di qualche cambiamento della data.Sergio D'Alonzo, nato a Città Sant'Angelo 55 anni fa, era entrato nel corpo dei vigili urbani nel lontano 1982 (a soli 19 anni) come stagionale; poi era stato assunto in pianta stabile, raggiungendo il grado di maresciallo. Inizialmente aveva fatto parte della squadra di Calcio a 5 dei vigili.