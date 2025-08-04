Tony Di Paolo, da Introdacqua a New York: sarà ambasciatore dell’Abruzzo nel mondo

Roma Weekend - Newsletter Gli eventi del fine settimana, ogni giovedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

LA STORIA

INTRODACQUA Oggi sarà ricevuto dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, perché sarà uno degli ambasciatori d’Abruzzo nel mondo per il 2025: Tony Di Paolo, ottanta anni compiuti in compagnia, sabato scorso, nella sua Introdacqua, una carica così non l’avrebbe mai immaginata quando, ancora ragazzo, cominciò il suo lungo pellegrinaggio da emigrante. Prima nel Nord Italia, poi in Canada e poi negli Stati Uniti dove, da semplice imbianchino, è diventato oggi un milionario e mecenate di fama internazionale. Esempio di quel sogno americano che da Introdacqua ha mosso migliaia di persone prima e dopo le grandi guerre.

Nato a Introdacqua in una famiglia umile, rimasto orfano in giovanissima età, Tony ha vissuto un'infanzia segnata dalla povertà, ma ricca di dignità e speranza. Partito come operaio e pittore edile, grazie a una determinazione incrollabile e a uno spirito imprenditoriale fuori dal comune, Di Paolo ha costruito una grande impresa nel settore delle costruzioni, fino a diventare anche amministratore di tre istituti bancari. Il suo impero economico è oggi anche difficile da stimare e da quella casa umile di Introdacqua è passato a vivere a Greenwich, sobborgo esclusivo alle porte di New York, dove risiede insieme alla moglie Maria – anche lei originaria di Introdacqua – e ai figli, che stanno raccogliendo il testimone dell’impegno imprenditoriale e valoriale del padre. Le comodità e il lusso all’ombra della Grande Mela, sono però nulla a confronto al calore che gli dà la sua comunità d’origine: sabato scorso ad Introdacqua in centinaia hanno voluto festeggiarlo in un noto locale della zona, con gente arrivata da tutta Italia e in particolare dal Veneto, dove Tony mosse i suoi primi passi da emigrante, stringendo rapporti diventati di salda amicizia con l’imprenditore Luciano Cucco. A rendergli omaggio, nell’aula consiliare, anche il sindaco Cristian Colasante che ha donato al suo concittadino un’opera artigianale in legno come segno di riconoscenza per le attività che, nella sua Introdacqua, Tony Di Paolo continua a sostenere e finanziarie. Qui, ai piedi del monte Plaja, d’altronde, Di Paolo torna più volte durante l’anno, curando con attenzione le sue radici, sognando, chissà, un giorno, di tornarci definitivamente. «Nella mia vita non è stato nulla semplice – racconta – in Canada ero sfruttato e sottopagato, quando non pagato affatto. Poi l’arrivo negli Stati Uniti ha aperto nuove prospettive. Ma i sacrifici sono stati tanti: mi ha dato coraggio e forza l’indole della mia gente. Gente che non si arrende mai». «Tony è un introdacquese a tutti gli effetti – commenta il sindaco Colasante – per noi è stato un piacere festeggiarlo».