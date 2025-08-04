Precipita nel fiume con l’auto, trovato morto dipendente comunale di 48 anni

Roma Weekend - Newsletter Gli eventi del fine settimana, ogni giovedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

IL DRAMMA

CASTEL DI SANGRO Dipendente comunale precipita in un corso d’acqua e perde la vita. È successo lungo via Polveriera di Piano Zittola, una strada comunale di campagna. La vittima è Pietro Mariano Di Benedetto, 48 anni, elettricista e dipendente del Comune sangrino da molti anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava alla guida del suo fuoristrada Mitsubishi Pajero quando, durante una manovra di inversione o retromarcia, ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo è finito fuori dalla carreggiata, ribaltandosi e precipitando per diversi metri lungo una scarpata, capovolgendosi nel fiume Zittola, un corso d’acqua che attraversa la cittadina. Parte dell’abitacolo, al momento dell’arrivo dei soccorsi, era sommerso, rendendo estremamente difficoltose le operazioni di salvataggio. A notare l’auto rovesciata nel fiume è stato un passante, che ha immediatamente lanciato l’allarme contattando le forze dell’ordine. Sul luogo dell’incidente si sono recati i carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, guidati dal capitano Giuseppe Testa, che hanno avviato i rilievi tecnico-descrittivi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento castellano, che si sono adoperati per recuperare sia il corpo dell’uomo che il veicolo. Le operazioni si sono rivelate complesse a causa della posizione del mezzo e dell’acqua che aveva invaso l’abitacolo.

I sanitari dell’ospedale civile di Castel di Sangro hanno tentato con ogni mezzo di rianimare il 48enne. Purtroppo, tutti gli sforzi si sono rivelati vani. Il cuore dell’uomo aveva già cessato di battere al momento dell’estrazione dal veicolo. Il decesso, secondo quanto stabilito dal medico della Asl Maurizio Di Cioccio, che ha effettuato la ricognizione cadaverica, è stato causato da annegamento. Sul corpo non sono stati rilevati segni evidenti di trauma o violenza, a conferma dell’ipotesi che la morte sia avvenuta per via dell’immersione e non per impatto. Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha raggiunto personalmente il luogo dell’incidente fin dalle prime ore. «È una grande tragedia quella che ha colpito la nostra comunità – ha commentato Caruso – L’amministrazione comunale si stringe con profondo dolore intorno alla famiglia di Pietro Mariano, una persona che ha dedicato la propria vita al lavoro con grande umiltà, spirito di servizio e senso del dovere. Perdiamo un uomo prezioso, un amico, un collega stimato da tutti». Dopo l'ispezione, la salma è stata restituita ai familiari per consentire l’organizzazione delle esequie. Il funerale si svolgerà oggi alla presenza di amici, colleghi, amministratori e concittadini. Pietro Mariano Di Benedetto lascia una figlia. Era una figura molto conosciuta e stimata per la sua dedizione al lavoro e per la disponibilità che aveva sempre dimostrato.