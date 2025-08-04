Rapine con i coltelli nella notte, nella banda anche due minorenni

Roma Weekend - Newsletter Gli eventi del fine settimana, ogni giovedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

EFFETTO BRONX

A Rancitelli sono andati in cerca di droga, ma l'idea era quella di fare la spesa senza pagare. Erano in quattro, due maggiorenni e due minorenni. Hanno avvisato un uomo che camminava per strada e gli hanno chiesto di consegnare loro lo stupefacente che aveva. Non lo hanno fatto con le buone maniere, tutt'altro, ma la vittima non è stata remissiva e ha cercato in qualche modo di allontanarsi. È stato allora che tre dei componenti del gruppetto hanno tirato fuori i coltelli e hanno chiesto di nuovo all'uomo di consegnare tutta la droga che aveva con sé. Erano più o meno le otto del mattino e alcuni residenti hanno notato la scena. Così hanno chiamato il 112 che ha girato la segnalazione alla centrale operativa della questura. Sul posto sono quindi arrivate le pattuglie della squadra volante, coordinate dal dirigente Pierpaolo Varrasso, che hanno raccolto le indicazioni dei testimoni e hanno avviato le ricerche.

Le descrizioni fornite erano abbastanza precise per cui i quattro sono stati rintracciati in breve tempo a un paio di chilometri di distanza da dove avevano tentato la rapina. I poliziotti li hanno prima identificati e poi perquisiti: si tratta di un uomo di trentasei anni e di un diciottenne, con loro due sedicenni, uno dei quali fratello del ragazzo maggiorenne, In tasca avevano i coltelli utilizzati per minacciare l'uomo. Uno di loro aveva con sé anche una banconota falsa. I quattro sono stati portati in questura e un paio di rapidi riscontri hanno consentito di accertare che i quattro, intorno alle sei del mattino, avevano già consumato, almeno secondo le prime ricostruzioni, un'altra rapina.

L’AGGUATO

Avevano avvicinato con una scusa due ragazzi che camminavano in corso Umberto e, sempre minacciandoli con i coltelli, si erano fatti consegnare tutto il denaro che avevano. Poi avrebbero tentato di strappargli le catenine dal collo e un anello dal dito, ma i due ragazzi sono riusciti a scappare e a dare l’allarme. I due casi sono poi stati messi rapidamente insieme nell'indagine. I due maggiorenni, quindi sono stati arrestati per la tentata rapina, e denunciati per l'altro episodio. I due minorenni sono stati invece denunciati. L'attività della squadra volante rientra nell'ambito dei controlli ulteriormente implementati, in questo primo fine settimana di agosto, proprio nelle zone centrali. Controlli che coinvolgono in particolare le strade del quartiere etnico, tra corso Vittorio Emanuele, piazza Santa Caterina e la strada Parco e i luoghi di aggregazione della movida. Uno sguardo più attento non soltanto ai fenomeni di microcriminalità ma anche, in collaborazione con la polizia locale, al degrado urbano. Particolare attenzione anche ai ragazzini che girano armati di coltello: sono tanti, le forze dell'ordine ne sono consapevoli, e spesso si tratta di minori non accompagnati affidati ai centri.