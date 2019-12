Sofia Tornambene e il videoclip girato a Martinsicuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martinsicuro e i talent show, un binomio di successo. Ormai si può dire la città truentina porta bene ai giovani artisti: dopo Irama, che aveva deciso di scattare la foto della copertina del suo primo album con il quale prese parte a Sanremo Giovani nel 2016, vincendo poi l’anno successivo il talent Amici, anche la vincitrice di X Factor 2019, la giovanissima Sofia Tornambene ha incrociato nel suo successo la città di Martinsicuro. Il videoclip musicale con cui si è presentata al talent è stato girato in estate nell’area protetta del biotopo costiero della città.Così tra dune sabbiose e vegetazione spontanea, che si estendono per circa due ettari, è iniziata l’avventura musicale della 17enne di Civitanova Marche. Ma non è finita. Dietro queste produzioni artistiche c’è Mario Silvestrone, fotografo e videomaker, martinsicurese doc, che, guarda caso, si fece conoscere a livello nazionale grazie alla partecipazione nel 2002 a Operazione Trionfo, primo vero talent canoro italiano condotto da Miguel Bosè. «Ormai possiamo dirlo, Martinsicuro porta bene ai giovani talenti - dice Silvestrone - ma, al di là di questo, è doveroso parlare delle bellezze naturalistiche di cui disponiamo in città, anche se il più delle volte non ce ne accorgiamo. Nel mio lavoro mi è capitato di incrociare case di produzioni del nord Italia e tutti i responsabili che sono venuti a trovarmi nel mio studio di Martinsicuro sono rimasti affascinati dalle nostre splendide spiagge, dove la presenza del cemento non è impattante come in altre località più rinomate della costa adriatica, e tutti hanno deciso di girare video e altro qui, senza pensarci su due volte». Oltre a Irama e Sofia Tornambene tanti altri musicisti hanno legato una tappa della propria carriera qui a Martinsicuro. «Sì, come la bravissima Francesca Sarasso e Davide Epicoco, dei quali sentiremo parlare - continua il videomaker -. Per quanto riguarda Sofia, la scorsa estate abbiamo girato questo videoclip che è stato inviato ai produttori di X Factor prima delle selezioni».