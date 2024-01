In alta montagna senza equipaggiamento: quindici persone salvate dopo una notte al rifugio Sebastiani

L'AQUILA - Bloccati in alta quota perché sprovvisti dell'equipaggiamento necessario per fronteggiare freddo e neve.

Una comitiva di 15 persone è stata tratta in salvo dopo aver trascorso la notte al rifugio "Sebastiani", sul Sirente-Velino. Il gruppo aveva chiesto aiuto non essendo in grado di percorrere il sentiero di ritorno in autonomia.

Per questo sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso Alpino e del Sagf della Guardia di Finanza che hanno provveduto ad assicurare tutti con corde e a fornire ramponi per procedere in sicurezza.

Il presidente del Soccorso Alpino, Daniele Perilli, a seguito di questo intervento e di quello, recente, del tutto simile, ha voluto ricordare l'importanza di una corretta pianificazione delle escursioni, compreso, ovviamente, un adeguato equipaggiamento.