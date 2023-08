La bagnina Stella salva ragazza di 18 anni trascinata dal vento contro gli scogli

Ha salvato una giovane bagnante rumena spinta contro gli scogli dalla forte corrente. Con tempestività e forza Stella Chiavaroli, bagnina dello stabilimento “Nino” di Silvi Marina, in provincia di Teramo, ha evitato che il bagno della turista si trasformasse in tragedia. Nel tardo pomeriggio la diciottenne cliente del lido ha deciso di avventurarsi in mare nonostante il forte vento e la bandiera rossa. In pochi attimi, la corrente ha trascinato verso la barriera frangiflutto, a 300 metri dalla battigia, la ragazza che ha gridato aiuto sollevando l’attenzione dei bagnanti e della bagnina. A nuoto, Stella ha raggiunto la giovane rumena,priva di sensi e ferita alle ginocchia, l’ha condotta sulla spiaggia del vicino stabilimento “Cala Nettuno” aiutandola a riprendere i sensi. Applausi dai tanti bagnanti sono stati rivolti alla soccorritrice e alla malcapitata.