Si impicca alla maniglia della porta: tifoso del Giulianova trovato dal padre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stato il padre a trovarlo senza vita, impiccato ad una maniglia della finestra della camera da letto. E’ morto così un 51enne, dipendente della di un'impresa di Giulianova (Teramo) e anche volontario della Misericordia, che assicura il servizio ambulanze. Ma era soprattutto un grande tifoso del Giulianova, benvoluto e stimato da tutti i tifosi, ieri in lutto assieme alla famiglia. Era stato con molti di loro domenica sera in un bar del Paese e poi era tornato a casa e si era chiuso in camera. Ieri mattina, non vedendolo uscire, il padre è andato in camera e si è trovato di fronte alla scena straziante del figlio morto seduto a terra e con il cappio che gli stringeva la gola assicurato alla maniglia della finestra. Nessun biglietto e nulla che facesse prevedere un gesto che al momento appare inspiegabile. Sul posto, per gli accertamenti. i carabinieri. I funerali questo pomeriggio nella chiesa di San Flaviano alle 14,30.