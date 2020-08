© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sgombero nella Riserva naturale del Borsacchio (Teramo) di una comunità di naturisti: quindici, tra cui due neonati, sono quasi sempre nudi, provengono da ogni paese europeo. Dopo le denunce, gli scandali e le lamentele, oggi dovrebbe arrivare la guardia costiera, polizia locale e carabinieri in un blitz congiunto per far sgomberare la comunità “Itaca”, facente parte dell’antica “Rainbow Family of Living Light”, conosciuta più semplicemente come “Rainbow Family”.Una comunità di persone riunite dai valori della non-violenza, egualitarismo e naturalismo. La prima denuncia, racconta un frequentatore assiduo della Riserva naturale, documentata con tanto di materiale fotografico e video, fu fatta nel lontano 2009. «Perché in undici anni non si è fatto nulla?» si chiede l’uomo. Poi racconta che nel caso specifico, in piena estate e nell’orario di punta, fu ripresa una donna indisposta completamente nuda lavarsi a pochi passi dalla riva sotto gli occhi sbigottiti di numerosi turisti. Tra l’altro, la comunità, è a soli 500 metri dalla rotonda sud di Cologna Spiaggia, dove ci sono anche diverse attività commerciali.In queste ore, il sindaco di Roseto, Sabatino di Girolamo, sta preparando un’ordinanza comunale ad hoc per dar vita allo sgombero. Sembrerebbe che le problematiche più gravi siano legate al non rispetto dell’igiene. Inoltre ci sono anche due neonati. Il luogo è un terreno privato di proprietà di un teramano, dato in comandato d’uso gratuito al guru della comunità, un tale che su Facebook ha un profilo a nome “Mario Del Mar” che ovviamente non sono le sue generalità. L’area al momento è stata recintata con rotoballe e all’interno ci sono le tende dove i naturisti risiedono. «Dal momento che ci sono diverse nazionalità e che i facenti parte di questa comunità girano in continuazione, saranno stati tracciati dalle Asl e avranno fatto i test per il Covid-19?», si chiede un turista.