Sesso ai tempi del Covid, cinquanta racconti per aiutare l'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I proventi di un libro di racconti sulal tempo del Covid saranno devoluti al Centro senologico dell’ospedale G. Bernabeo di Ortona ‒ Asl Lanciano-Vasto-Chieti (Abruzzo)In questo scenario apocalittico, causa la costante preoccupazione per il futuro a causa del, poche sono state le attività ricreative. In molti hanno cucinato e mangiato oltre misura. Altri hanno recuperato letture fondamentali. Gli operosi hanno tinteggiato casa. I più fortunati, infine, hanno fatto sesso. Un sesso diverso, stavolta, perché adombrato o sublimato dalla possibilità che potesse essere l’Dalla premessa del curatorenasce l’idea di questi racconti (più di 50 per altrettanti autori), ognuno dei quali risponde alla domanda: come è, o potrebbe essere, l'ultimo sesso prima della fine? La pubblicazione, per ora, è prevista in solo formato digitale.sarà disponibile sui maggiori store online a partire da sabato 13 giugno 2020.Filippo Tuena è autore di saggi di storia dell’arte e di romanzi. Tra i suoi libri: Tutti i sognatori, Super Premio Grinzane-Cavour 2000; Le variazioni Reinach, Premio Bagutta 2006; Michelangelo. La grande ombra, 2008; Stranieri alla terra, 2012; Ultimo parallelo, 2013. Ha inoltre curato Robert F. Scott. I diari del Polo, 2009 e il fotografico Scott in Antartide, 2011.