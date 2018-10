Pesca di frodo, la Guardia di Finanza sequestra venti tonni pinna rossa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato 20 tonni pinna rossa «pescati di frodo», pesocomplessivo circa una tonnellata. Durante l'attività di ricognizione costiera per la prevenzione di traffici illeciti, i militari hanno trovato sulle sponde del fiume Saline, nascosti tra i canneti, 20 tonni di grossa taglia e della pregiata e rara qualità pinna rossa, appena pescati ed evidentemente destinati a essere immessi clandestinamente sul mercato della ristorazione o della vendita al dettaglio, con operazioni commerciali di vendita in nero e in elusione dei controlli sanitari.Le unità navali hanno poi monitorato le imbarcazioni presenti in zona per intercettare i responsabili del traffico illecito. Il pescato, sottoposto a sequestro amministrativo, sarà destinato allo smaltimento in base a quanto prescritto dal servizio veterinario della Asl di Pescara. Le indagini proseguiranno per accertare i fatti e individuare i trafficanti. Nel corso della stessa attività è stato elevato un verbale di contestazione a un uomo a bordo di un natante per violazionidelle norme sulla pesca sportiva oltre il limite dei 5 kg.