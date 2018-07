«Vi sgozzo tutti», minaccia ubriaco i 4 figlioletti: la moglie chiama i carabinieri e lo fa arrestare

». Unè tornato a casa ubriaco all'alba. La moglie italiana, spaventata dalla reazione dell'uomo e temendo per i, ha subito chiamato i carabinieri che, per bloccarlo, sono rimasti feriti, presi a calci e pugni dall'operaio straniero. L'uomo, poi, è stato portato all'ospedale di Giulianova per essere sedato, ma prima ha fatto in tempo a distruggere parte di due auto di serizio dei militari e anche parte del pronto soccorso.I carabinieri di, in provicia di Teramo, sono giunti a casa dell'operaio 40enne senegalese con tre auto di servizio e hanno dovuto far ricorso allo spray al peperoncino per bloccare quel padre di famiglia che all'alba ha seminato il panico dapprima nell'abitazione che divide con la moglie e i quattro figli minorenni, e poi al pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova, dove è stato trasferito non prima di essere stato sedato.Il momento di follia dell'extracomunitario gli è costato l'arresto per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale oltre a lesioni personali, ma ha causato anche il ferimento di 5 carabinieri, finiti all'ospedale per contusioni varie, oltre a danni alle macchine di servizio dell'Arma. Tutto è cominciato alle 5 quando l'uomo è rincasato ubriaco, a detta dei carabinieri: ha avuto un alterco con la moglie che spaventata dalla sua possibile reazione, ha chiesto l'aiuto dei militari.Il loro arrivo in forze ha agitato ancor più il senegalese che per essere trasferito in ospedale è stato sottoposto a sedazione dal personale del 118. Al pronto soccorso, quando il calmante ha perso efficacia, il 40enne straniero ha inveito contro il personale e i carabinieri, pretendendo di tornare a casa per «sgozzare i figli». Nella colluttazione con i carabinieri, 5 militari hanno rimediato calci e pugni, ed è stato necessario utilizzare lo spray urticante per neutralizzare l'uomo, che aveva anche danneggiato due pattuglie.