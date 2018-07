Giulianova, secchiate d'acqua per fermare la movida

Incredibile fuori programma ieri pomeriggio a Giulianova, in pieno centro del Lido dove i titolari di alcuni negozi della zona avevano organizzato un momento musicale e c’era chi suonava ed intratteneva passanti e clienti. Ad un certo punto dal balcone sovrastante al sito dove si trovava la postazione musicale è caduta già acqua come se piovesse e non è stato un incidente ma forse era qualcuno a cui non piaceva il tipo di musica. Strumenti e musicisti bagnati e concerto in fumo. Sono dovuti intervenire i carabinieri per identificare i responsabili dopo le proteste.

Luned├Č 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:42



