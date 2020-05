© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una schiuma capace di evitare la contaminazione dei bagni pubblici riducendo le possibilità di contagio da coronavirus. È il progetto concepito da due scienziati italiani con competenze molto diverse:insegna Continuum Mechanics al Gran Sasso Science Institute dell’Aquila e Fluidodinamica all’Università di Roma Tor Vergata, mentreè professore di Ematologia presso l’Università di Foggia. Le simulazioni al computer del comportamento delledi un fluido condotte dal professor Verzicco e la conoscenza dei meccanismi dida parte di virus e batteri, campo di cui è esperto il professor Liso, sono confluite in una serie di esperimenti che hanno infine condotto al risultato sperato: «Abbiamo messo a punto una schiuma», spiegano i due scienziati, «che se spruzzata neiimpedisce la diffusione degli aerosol contenenti sostanze biologiche e quindi anche agenti patogeni».La ricerca è iniziata ben prima della pandemia da, ma la schiuma messa a punto da Verzicco e Liso potrebbe rivelarsi utilissima alla ripresa delle attività, una volta passata la fase acuta dell’coronavirus. «Con la riapertura di scuole, uffici e locali pubblici - spiega il professor Verzicco - ci si potrà ingegnare a sanificare i tavoli, le scrivanie i computer, e a definire le distanze di, ma c’è un luogo dove tutti prima o poi devono andare: il bagno. E avere uno strumento per sanificarlo in modo efficiente ed economico sarà fondamentale».Ma qual è il meccanismo che può trasformare lain un possibile luogo di contagio? «Gli aerosol contenti particelle biologiche - risponde il professor Liso - si formano quando l’urina colpisce la ceramica del water o l’acqua, ma anche durante lo scarico. E possono raggiungere ledi altri oggetti: il lavandino, la carta igienica, l’erogatore del sapone… La nostra idea è di impedirne la formazione e quindi la diffusione nell’aria>.Ecco perché l’idea di una schiuma da spruzzare prima di utilizzare ii o che sia erogata in automatico quando al water si avvicina una persona. «Ma non è stato banale trovare la formula giusta - avverte Verzicco -. La schiuma non deve essere tossica, néo inquinante. Deve persistere abbastanza da impedire la formazione dima non deve essere troppo consistente, altrimenti quando si scarica lo sciacquone non verrebbe lavata via oppure richiederebbe troppa acqua. Dopo anni die prove siamo arrivati a una formulazione molto particolare: una schiuma completamente diversa da quelle che si trovano in commercio e che ha dimostrato un’efficacia straordinaria. Abbiamo fatto prove con fotografie ad alta risoluzione e tracciamento di particelle: effettivamente impedisce la formazione di bioaerosol e ne blocca la diffusione impedendo quindi la contaminazione da agenti patogeni».