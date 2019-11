Scoperta maxi piantagione di marijuana: tre arresti nella Marsica

Scoperta una maxi piantagione di cannabis e un laboratorio per la trasformazione della droga nei pressi del casello autostradale di Tagliacozzo. Sono stati arrestati anche tre stranieri che coltivavano lo stupefacente. E’ stata la Guardia di Fianaza di Tivoli a condurre in porto l’intera operazione dopo giorni di appostamenti. Le piante erano state occultate tra la fitta vegetazione. L’opificio clandestino era attrezzato per la lavorazione della droga e munito di reti di plastica sulle quali venivano posizionate le piante per l’essiccazione. I tre albanesi hanno tentato di fuggire alla vista dei finanzieri ma sono stati bloccati e accompagnati alla casa Circondariale di Avezzano.

