Scippata e trascinata a terra fuori dal supermercato: preso il rapinatore

È stata scippata nel parcheggio del supermercato Conad di Villa Mosca, a Teramo, dopo che aveva fatto la spesa da un pluripregiudicato 33enne che le ha afferrato la borsa e l'ha trascinata a terra mentre lei tentava trattenerla. È successo giovedì pomeriggio intorno alle 17. Un episodio violento con la donna che ha riportato, a causa della rovinosa caduta, la lussazione di una spalla sinistra con la frattura dell'omero ed una prognosi di trenta giorni.

A comunicarlo sono stati gli agenti della polizia, poi intervenuti sul posto insieme al 118 per i soccorsi, che subito sono anche riusciti, nell'ambito dei controlli mirati al contrasto dei reati predatori che purtroppo in quel caso erano già andati a buon fine, ad arrestare in flagranza di reato il 33enne pluripregiudicato. L'uomo è stato quindi ristretto nella casa circondariale di Lanciano a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sotto evidente stato di choc la vittima dello scippo che fortunatamente ha ricevuto, oltre all'immediato aiuto delle forze dell'ordine, anche quello dei presenti nel parcheggio del supermercato a quell'ora del pomeriggio che, richiamati dalle sue urla, hanno subito allertato la polizia e contribuito, in questo modo, all'arresto dell'uomo.