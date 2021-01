Non si sarebbe accontentato di aver schiavizzato sessualmente la sua compagna, ma avrebbe anche alzato il tiro, chiedendole il coinvolgimento di una minorenne. Emergono altri aspetti scabrosi dell’inchiesta del pm Guido Cocco e degli agenti della Quarta sezione della Squadra mobile della Questura dell’Aquila che ha portato due giorni fa in carcere un uomo residente a Frosinone, ma a L’Aquila per lavoro, accusato di violenza sessuale, atti persecutori e minacce nei riguardi di un'impiegata del mondo sanitario.

Lo stesso Gip del Tribunale, Baldovino De Sensi nell’ordinanza di arrestato evidenzia come la vicenda sia di «inaudita gravità che ha generato per la parte offesa una sofferenza psichica e fisica che supera ogni immaginazione e che è terminata solo nel momento in cui la donna ha trovato la forza di denunciare l’indagato».

Una relazione sentimentale che ben presto per la donna si sarebbe rivelata un inferno: costretta non solo a subire a comando i rapporti sessuali ma anche a telefonare quotidianamente al presunto aguzzino con videochiamata per mostrare il proprio abbigliamento intimo, e gli atti di autoerotismo che doveva compiere nel bagno stando sul posto di lavoro. Un copione che la donna sarebbe stata costretta a praticare per circa due anni, pena la divulgazione del materiale hard su siti di incontri ed altre chat. In un caso (oltre al materiale informatico e sul cellulare dell’arrestato) vi sarebbe anche un video realizzato a scopo probatorio dagli stessi investigatori della Mobile in cui si vede la parte offesa obbligata a salire sull’auto dell’indagato e a compiere l’atto sessuale.

«Ormai giunto ad un livello di depravazione al di sopra di ogni immaginazione» l’arrestato, sempre secondo l’accusa, avrebbe chiesto alla donna di coinvolgere nelle pratiche sessuali anche una minorenne.

