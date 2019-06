Schianto in moto, muore un agronomo di 37 anni

È morto sul colpo nell’impatto fra la sua moto, e l’auto che veniva dalla direzione di Chieti Scalo e stava svoltando per entrare in un’area di servizio: Giacomo Piccioli, 37 anni appena compiuti, ha perso la vita ieri pomeriggio lungo la Tiburtina, all’altezza di Brecciarola. All’accertamento della dinamica e delle cause dell’incidente lavorano gli uomini della polizia municipale di Chieti. Il Pm Giuseppe Falasca, ha disposto l’ispezione cadaverica e fatto sequestrare sia la moto di Piccioli, una Honda Transalp, che la Fiat Punto condotta da un cinquantenne teatino che nello scontro è rimasto ferito leggermente. Utili, per delineare l’accaduto, potrebbero rivelarsi anche le immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’area di servizio Tamoil verso cui era diretta la Punto. Piccioli era un agronomo.

