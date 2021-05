Saluta la moglie e scompare: trovato morto in auto il giorno dopo

Trovato morto in auto. E’ la tragica fine di Mario Correoni pensionato di Mosciano, che è stato trovato senza vita ieri pomeriggio dai carabinieri nella sua Stilo parcheggiata in un stradina vicino a via Colledoro a Giulianova. Dell’uomo non si avevano notizie dalla sera precedente e la moglie, con la quale viveva, aveva allertato i militari dell’Arma. E’ stato un giovane che stava facendo jogging in quella zona a scoprire il cadavere dell’uomo.

La vittima era seduta al posto del guidatore e non dava segni di vita per cui è stato dato l’allarme e sul posto sono giunti sia i carabinieri che i sanitari del 118 i quali hanno constatato la morte e, secondo le condizioni del corpo, il decesso potrebbe essere avvenuto nel corso della notte, e quindi poco dopo essersi allontanato dalla propria abitazione. Su disposizione del magistrato la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Teramo per l’ispezione cadaverica e sarà il giudice questa mattina a decidere se procedere anche con l’autopsia.

