Violenza sessuale in Canton Ticino, arrestato un 30enne di Roseto

Arrestato per abusi sessuali in Canton Ticino. I carabinieri della Stazione di Roseto degli Abruzzi hanno arrestato un 30enne del posto per violenza sessuale, violenza privata e ingiuria, su ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dalla Corte di Appello dell'Aquila, in accoglimento della domanda di estradizione presentata dal Governo della Confederazione Svizzera sulla base di ordini di arresto emessi dal pubblico ministero del Canton Ticino. Gli episodi di violenza si riferiscono ad aprile e ottobre 2022 e gennaio e febbraio 2023. L'uomo è stato portato al carcere di Teramo, a disposizione dell’autorità giudiziaria svizzera.