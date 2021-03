Covid, contagi nella scuola media, genitori contro la preside

A Roseto, i genitori degli alunni della scuola media Gabriele D’annunzio, hanno incaricato un legale e chiesto l’accesso agli atti a scuola, sulla gestione di alcuni casi di Covid-19. Gesto che non è piaciuto alla dirigente scolastica Maria Gabriella Di Domenico, che ieri con un post su Fb dell’istituto chiarisce: «Sin dall’inizio sono state adottate le misure per il contrasto e il contenimento del virus in tutte le sedi dell’Istituto nel rispetto del protocollo d’intesa redatto dal ministero della pubblica Istruzione il 6 agosto 2020».

La prof Di Domenico ha inoltre redatto un protocollo contenente misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia. Ma ai genitori quando non basta, pretendono chiarimenti immediati e scritti. Lo si deduce dall'accesso agli atti e soprattutto dal'unico commento presente a corredo del post della preside. «Noi genitori, le abbiamo inoltrato una richiesta scritta, ma a lei piace farsi solo pubblicità sui media. Risponda nel merito e per iscritto alle domande da noi poste», commenta il papà di un ragazzo.

