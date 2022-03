Tamponamento tra due auto: ferite madre e figlia

Tamponamento poco prima delle 15 a Cologna Spiaggia di Roseto, in provincia di Teramo, dove è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. L'urto nei pressi della chiesa di San Gabriele: una delle due Fiat Punto ha tamponato l'altra che era ferma sul ciglio della strada e si è ribaltata sul fianco sinistro. A bordo dell'auto si trovavano due donne, madre e figlia, con l'anziana seduta sul sedile del passeggero rimasta bloccata nell'abitacolo, mentre la figlia è riuscita a uscire da sola dall'auto. I vigili del fuoco, con la cesoia idraulica, hanno tagliato i montanti del sedile per estrarre la donna dallo sportello posteriore dopo averla adagiata e immobilizzata su una barella spinale. I vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari del 118 per soccorrere le persone infortunate e successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati.

Le due donne sono state trasportate all'ospedale di Giulianova. Il tratto della Statale 16 è rimasto chiuso al traffico per tutta la durata delle operazioni di soccorso. La viabilità è stata garantita deviando i veicoli in transito sul parcheggio della chiesa di San Gabriele. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale e della polizia locale di Giulianova intervenuti sul posto.