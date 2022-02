Urta il monopattino e cade: grave anziano ciclista di Bari

Scontro tra un monopattino guidato da un tredicenne e un ciclista: grave un 73enne. L’incidente è avvenuto ieri mattina verso le 10.30 sul lungomare Sirena a Tortoreto, in provincia di Teramo, nei pressi dello Chalet Quattropalme. Una bella giornata di sole di un fine settimana, ieri mattina, con temperature quasi primaverili e tanta gente in giro con la voglia di respirare area di mare e stare all’aperta si è trasformata in dramma. Stando a quando si apprende dalla prima ricostruzione, fatta dalla polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi del caso, il ciclista, S.N., originario di Bari, stava passeggiando da nord in direzione sud sulla pista ciclabile quando si è visto improvvisamente visto attraversare un monopattino elettrico. L’anziano ha cercato di evitarlo, ma non c’è riuscito. L’impatto, molto violento è avvenuto latero-frontale sulla pista pedonale adiacente agli stabilimenti balneari e non sulla strada. Ad avere la peggio è stato il 73enne che nella caduta ha riportato un trauma cranio-facciale e ha perso i sensi. Il 13enne è rimasto illeso. Alcuni passanti si sono prodigati subito a prestare i primi aiuti e allertare i soccorsi. Sul luogo è intervenuta un’ambulanza medicalizzata dall’ospedale di Giulianova. Visto la gravità delle ferite i sanitari hanno deciso di trasportare il paziente al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo dove è stato successivamente ricoverato. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non in pericolo di vita. Nelle prossime ore verrà sottoposto a un delicato intervento chirurgico per ridurre l’ematoma alla testa.

APPROFONDIMENTI GIULIANOVA Entra con il monopattino al bar e chiede un caffè:...

Cade dal monopattino, 34enne in ospedale. «Non ricordo nulla dell'incidente»



Sulla dinamica indagano i vigili urbani che si sono trovati, stando sempre a quando si apprende, ad avere due ricostruzioni dei fatti differenti. Da una parte il 13enne che afferma che il suo monopattino era parcheggiato – anche se di traverso e in mezzo al passeggio - e che l’anziano avrebbe fatto tutto da solo. Dall’altra ci sarebbe un testimone oculare che avrebbe detto agli agenti di aver visto il giovane entrare sulla pedonale a tutta velocità, e che il 73enne colto di sorpresa avrebbe prima iniziato a zigzagare con il manubrio per poi impattare contro il mezzo elettrico e cadere a terra.