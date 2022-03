Juan Carrito, trasferito in elicottero l'orso social: seconda prova di vita in alta quota

Juan Carrito è stato condotto oggi in montagna. Le operazioni di traslocazione daLl'area faunistica di Palena, in provincia di Chieti, hanno visto in azione i carabinieri forestali di Roma Urbe con l'elicottero e i carabinieri forestali coordinati dalla colonnella Livia Mattei del reparto carabinieri del Parco della Maiella di Guardiagrele. Le operazione di trasferimento sono iniziate alle ore 8,30 del mattino, la zona è stata presidiata con decine di carabinieri forestali, l'orso social narcotizzato è stato collocato in un gabbia e trasferito in alta quota con un elicottero. Si tratta del secondo trasferimento in montagna, dopo che l'orso ha scorrazzato per due anni nei paesi e a Roccaraso, dove era abituato a cibarsi tra i rifiuti dei cassonetti e a mangiare i frutti dagli alberi del paese. Ora è stato rieducato a Palena e liberato di nuovo.