L'orso "sconfina" nel campo di tiro con l'arco: i turisti filmano la scena

Mercoledì 15 Settembre 2021, 21:37 - Ultimo aggiornamento: 21:53

Nuovo blitza dell'orsetto Juan Carrito, figlio di mamma Amarena. Oggi, intorno alle 10.30, ha fatto la sua apparizione nel campo di Tiro con l’Arco, gestito da Gaetano Salotto, situato in località Ombrellone, nella parte alta del paese di Roccaraso, in provincia dell'Aquila. Un turista si era fermato per chiedere informazioni, quando improvvisamente l’orsa è sbucata dalla parte posteriore della zona Ombrellone, facendo un giro nel campo, correndo, per poi inerpicarsi verso la seggiovia, Colle Bellisario. Circa sette persone hanno assistito alla corsa dell'orsa e immortalato tutto con il telefonino. Guardie del Parco e carabinieri forestali stanno monitorando i suoi spostamenti.