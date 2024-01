Roccaraso fashion week, in costume sulla neve in alta quota: «Esperienza bellissima»

In costume da bagno, sulle nevi di Roccaraso, seguendo l’esempio di alcune celebrità. La dea della neve è la modella Stefania Cernila, 17 anni, studentessa all’Itis Chimico Sanitario Giovanni XXIII di Roma. Super sexy, ha affascinato gli sciatore sulle piste da sci, che si sono radunati per ammirarla. E’ lei la testimonial “Dea della neve 2023”, nell’ambito dell’evento “Roccaraso Fashion Week”, la settimana bianca del design, organizzata dall’associazione Assoprom Italia con il patrocinio del Comune di Roccaraso, Regione Abruzzo e Istituto Omnicomprensivo “De Panfilis-Di Rocco”. Stefania Cernila, bellezza statuaria, in questo weekend di fine gennaio, soleggiato ma molto freddo, ha voluto sfidare, con pose fotografiche in costume, e fredde temperature e le alture del comprensorio sciistico dell’Alto Sangro, in zona Aremogna. Fino ad arrivare sul picco più alto, a 2.195 metri, nella zona rifugio Toppe del Tesoro, dove l’aria è alquanto frizzante.

«E’ stata un’ esperienza bellissima - dice Stefania Cernila, che indossa la fascia della dea della neve - che auguro di vivere a tutte le mie colleghe». L’edizione Roccaraso Fashion Week ha portato con se tanti protagonisti e diverse iniziative. Dal contest “Un piatto di Design” migliore elaborazione a base di tartufo nero d’Abruzzo a cura dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Roccaraso, al Premio nazionale “Fiocco di Neve” Città di Roccaraso conferito per questa edizione all’architetto Maurizio Martiniello di Napoli Moda Design, all’Accademia di Belle Arti di Frosinone e all’attore Massimo Boldi. Momenti particolari sono stati dedicati anche alla musica italiana con l’Artista Marc, reduce dal suo ultimo video clip con Massimo Boldi, dal titolo “Himalaya” e serate danzanti con le modelle. Infine, nella sala consiliare del Comune di Roccaraso, la conclusione della kermesse con la valorizzazione della bellezza femminile, attraverso defilé moda, da prima con la divina della pittura Stefania La Greca di Pescara e a chiudere i quadri moda con il brand pellicce firmato Salvatore Fiorentino di Napoli.