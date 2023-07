Furto dal parrucchiere: rubata costosa attrezzatura per i capelli. Indagati padre e figlia

Furto dal parrucchiere, ma i ladri vengono smascherati in rete. E’ stata recuperata nel Napoletano, parte della refurtiva, asportata dal salone hair stylist di Roccaraso, in provincia dell'Aquila. Due le persone denunciate. Sono stati i carabinieri della stazione di Roccaraso, agli ordini del maggiore Fabio Castagna, della Compagnia di Castel di Sangro, a ricostruire il percorso seguito dal bottino. I militari dell’Arma sono arrivati fino a Napoli dove, dando seguito a un decreto di perquisizione, emesso dalla procura della Repubblica di Sulmona, hanno recuperato parte delle attrezzature sottratte un mese fa, da un negozio del centro montano. Indagate due persone, per ricettazione in concorso. Si tratta di un 51enne e di una 24enne, rispettivamente padre e figlia, che al momento della perquisizione, svolta con l’intervento dei colleghi partenopei, erano in possesso di una decina di attrezzature professionali, utilizzate per la cura dei capelli. Tutto il materiale, il cui valore supera i 5mila euro, è stato rinvenuto all’interno di uno scantinato e sottoposto a sequestro, in attesa di ulteriori verifiche, sull’esatta corrispondenza degli identificativi matricolari, per la successiva restituzione all’avente diritto. Le indagini, condotte sotto il coordinamento della procura sulmonese, hanno visto anche il ricorso a tecniche investigative informatiche, con monitoraggio costante, dei siti internet, dedicati alle vendite online. Il risultato ottenuto in questa fase degli accertamenti, ha permesso di aprire nuovi scenari investigativi, finalizzati al recupero dell’intera refurtiva e all’identificazione certa, degli autori materiali del furto. Il reato, a Roccaraso, è avvenuto nei primi giorni di giugno. Stesso modus operandi, a Castel di Sangro. Anche qui, i ladri, hanno forzato la serratura e una volta entrati, hanno saccheggiando il salone.