Rigopiano, carabinieri in alta uniforme per ricordare le 29 vittime

Con un picchetto di carabinieri in alta uniforme stanno per aprirsi a Rigopiano le celebrazioni in ricordo delle 29 vittime della valanga che, tre anni fa, si è abbattuta sul resort. Davanti alla stele che ricorda i morti si sono già riunite numerose persone, tra le quali i parenti dei morti. E' annunciata anche la presenza del ministro Bonafede, che dovrebbe arrivare nel pomeriggio.