Reddito, ricchezza in Abruzzo: Scoppito batte L'Aquila e Pescara

I "Paperoni" d'Abruzzo abitano a Scoppito, comune della provincia dell'Aquila che risulta il più ricco della regione e l'unico d'Abruzzo che rientra tra i primi mille in Italia. I residenti di Scoppito hanno infatti dichiarato un reddito complessivo Irpef medio pari a 24.324 euro. A scattare la fotografia è l'Ufficio studi della Cgia, che ha analizzato i dati del ministero dell'Economia e delle Finanze riferiti alle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef del 2021. Nella top ten abruzzese ci sono 5 comuni dell'Aquilano, 3 del chietino, uno del Pescarese e uno del Teramano. È L'Aquila, con un reddito medio di 23.724 euro, la seconda città più ricca d'Abruzzo; al terzo posto c'è Pescara con 23.674 euro. Seguono altri due territori della provincia del capoluogo, Ocre e Rocca di Mezzo, rispettivamente 22.752 e 22.497 euro.

Al sesto posto c'è Fara San Martino, nel Chietino, con 21.993 euro di reddito e al settimo Chieti con 21.993 euro. All'ottava posizione si trova Teramo (21.897 euro), seguito da Massa d'Albe (L'Aquila) con 21.521 euro e Francavilla al Mare (Chieti), con 21.511 euro di reddito medio. L'undicesimo comune più ricco d'Abruzzo è invece Avezzano (L'Aquila), con un reddito medio di 21.450 euro. Seguono Treglio (21.404 euro), nel Chietino, e tre comuni dell'Aquilano: Rivisondoli (21.397), Pescocostanzo (21.317 euro) e Fossa (20.904 euro).

Il comune più "povero" è invece Montebello sul Sangro (Chieti), dove i residenti hanno dichiarato un reddito complessivo Irpef medio pari a 10.776 euro.

In questo caso parliamo, per la stragrande maggioranza dei casi, di piccolissime realtà che hanno vissuto negli ultimi 30-40 anni lo spopolamento e un progressivo invecchiamento della popolazione rimasta.

Seguono Corvara (Pescara) con 11.093 euro e quattro comuni del Chietino: Gamberale (11.487), Schiavi d'Abruzzo (11.532), Fraine (11.752) e Colledimezzo (11.866). Al settimo posto tra i paesi più poveri c'è Ofena (L'Aquila) con 11.876 euro; all'ottavo Monteferrante (Chieti) con 12.085 euro, al nono e al decimo posto ci sono due località della provincia dell'Aquila, rispettivamente Villa Santa Lucia degli Abruzzi (12.330) e San Benedetto in Perillis (12.422). Dalla Cgia ricordano che questi dati non includono i redditi dei soggetti a imposta sostitutiva o esenti da tassazione diretta e da eventuali integrazioni e non sono compresi chiaramente gli effetti del lavoro sommerso e dell'evasione fiscale.