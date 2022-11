Venerdì 4 Novembre 2022, 08:14 - Ultimo aggiornamento: 11:50

Avrebbero chiesto 35mila euro all'allora presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, per bloccare la realizzazione di un film sulla sua relazione con una consigliera regionale, vicenda emersa dall'inchiesta Rimborsopoli, pellicola la cui uscita era annunciata nel periodo di campagna elettorale del 2014. Lui si rifiutò di sborsare la cifra e denunciò tutto alla Digos. Non solo. Avrebbero tentato di ricattare anche l'allora senatrice Stefania Pezzopane per una foto che la ritraeva in una vasca idromassaggio con il fidanzato, Simone Coccia Colaiuta, immagine ritenuta compromettente, diffusa poi da alcuni media nazionali.

A otto anni dai fatti, il Tribunale dell'Aquila (Pistone presidente) ha posto la parola fine alla vicenda giudiziaria condannando una persona, assolvendone due, mentre un quarto imputato è deceduto nel 2019, a vario titolo accusate di aver appunto ricattato la Pezzopane (Pd) e l'ex Governatore Chiodi (Pdl-Forza Italia). In particolare con l'accusa di concorso in estorsione è stato condannato a un anno e 8 mesi di reclusione (pena sospesa) Gianfranco Marrocchi, 67 anni di Pescara ma residente a Lucoli, all'epoca dei fatti editore di Tv Più.

Lo stesso è stato condannato a risarcire alla parte civile Pezzopane la somma di 8mila euro oltre a risarcire le spese legali sostenute dalla stessa. Chiodi sentito come testimone durante il processo ha deciso di non costituirsi parte civile. Per il regista Giovanni Volpe, 66 anni di Battipaglia (Salerno), il Tribunale ha preso atto del decesso avvenuto nel 2019. Assolti infine con la formula per non aver commesso il fatto, Raimondo Onesta, 47 anni di Roma e residente a Pratola Peligna, assistito dagli avvocati Angela Maria Marinangeli e Alessandro Margiotta, quest'ultimo del Foro di Sulmona, e infine Marco Minnucci, di 36 anni di Fermo, residente a Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).