Lunedì 30 Maggio 2022, 00:10

Nell’Aquila che nei prossimi cinque anni si gioca la definitiva uscita dall’esperienza post-sisma e, quindi, la possibilità dell’agognato rilancio socio-economico, l’attuale primo cittadino, Pierluigi Biondi, 47 anni, è riuscito a tenere compatto il centrodestra per tentare di rientrare nello storico palazzo Margherita, ristrutturato da poco, ancora come sindaco. Non sarà impresa facile, però. Perché nella sfida elettorale a colpi di incontri e iniziative nel centro storico rinato, è vero che il centrosinistra si presenta al primo turno diviso, ma con due candidati di primissimo piano che puntano a rendere pan per focaccia: sgambettare Biondi al ballottaggio, a sorpresa come era avvenuto nel 2017, quando Americo Di Benedetto perse dopo che nel primo turno era arrivato al 47%. Di Benedetto, 54 anni e papà da pochi giorni, ci riprova, con un polo civico-moderato e tre liste evidentemente orientate al centrosinistra. Scelta che ha mandato in fibrillazione tutta l’area, ma non ha fermato Stefania Pezzopane, 62 anni, la combattiva deputata del Pd che è stata consigliera regionale, presidente della Provincia, senatrice e che adesso cerca in città il coronamento della sua carriera politica. La Pezzopane è riuscita a mettere su una coalizione ampia e variegata, sei liste che vanno dal Pd alla Sinistra e arrivano fino al Movimento Cinque Stelle. Un progetto che con convinzione ed entusiasmo è sostenuto anche dall’ex governatore, oggi senatore, Luciano D’Alfonso. In lizza c’è anche un outsider, Simona Volpe, il cui profilo è emerso solo in extremis.

I temi

La città si gioca tantissimo nel prossimo quinquennio, anche se la campagna elettorale è stata finora piuttosto asfittica, segnata anche dalla tragedia dell’asilo “I maggio”, in cui è morto un bimbo di 4 anni travolto da un’auto. L’orizzonte è la fine della dolorosa esperienza del terremoto, con la chiusura della ricostruzione quando saranno trascorsi 18 anni dal 2009 e, quindi, l’ambizione di città della ricerca, del benessere, del bello, della qualità della vita. Biondi, non a caso, punta a «tenere acceso il cambiamento», giocando graficamente con l’inglesismo «on» evidenziato nel suo cognome; la Pezzopane ha scelto come claim “L’Aquila insieme”, rimarcando l’inclusività del progetto. Il test varrà, eccome, anche a livello nazionale. L’Abruzzo e L’Aquila in particolare sono ormai diventati i feudi di Fratelli d’Italia, anche e soprattutto per la filiera governatore-sindaco, ovvero Marsilio-Biondi. La Meloni, che chiuderà la campagna elettorale, si gioca molto del credito attribuitole dai sondaggi che ormai danno il partito oltre il 20 per cento, in sorpasso sulla Lega. Un successo finirebbe per consacrare Biondi anche a livello nazionale e tirerebbe la volata a Marsilio che ha già dichiarato di voler restare in Regione anche nel 2024. Rilanciando quel modello di centrodestra unito caro a Berlusconi che, non a caso, potrebbe tornare proprio all’Aquila nell’ultima settimana di campagna, dopo che l’altra sera lo ha fatto Salvini.

L’altro fronte

Sull’altro fronte la Pezzopane è convintissima di poter riportare L’Aquila al centrosinistra dopo l’era Cialente, il sindaco che si è trovato a gestire il dramma del terremoto e i primi anni di ricostruzione, rivendicando i risultati raggiunti di recente grazie al filo diretto con il governo in cui il Pd è tra gli azionisti di maggioranza. Anche Di Benedetto si dice certo di poter andare al ballottaggio, facendo leva sui risultati che il suo movimento civico ha raggiunto alle primarie 2017 e poi alle elezioni regionali 2019, arrivando a ottenere uno scranno.

Con Biondi si sono schierati nuovamente tutti i big dei partiti e gli assessori uscenti. Compresi il vice sindaco Raffaele Daniele che è passato dall’Udc a Fratelli d’Italia e le due donne che erano uscite con qualche tensione dalla giunta, Sabrina Di Cosimo (Lega) e Annalisa Di Stefano (Forza Italia). La Pezzopane scommette su “L’Aquila coraggiosa” - la lista più a sinistra -, ma anche su “L’Aquila nuova” che coagula professionalità e sensibilità più civiche e su “Demos”, lista che si è presentata nella sede di una mensa per i poveri.