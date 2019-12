I rapinatori legano anziana di 90 anni e badante: due arresti

Drammatica rapina a Farindola (Pescara). Due ladri, poi trasformatisi in rapinatori per aver agito con violenza), sono stati sorpresi in casa da una 90enne e dalla badante. Le due donne sono state legate alle sedie, mentre i malviventi hanno rubato tutto quello che hanno trovato e sono fuggiti. Ma i carabinieri sono riusciti a rintracciarli e ad arrestarli. Sono due georgiani. In mattinata ulteriori notizie da parte dell'Arma. Le due donne stanno bene. © RIPRODUZIONE RISERVATA