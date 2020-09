Assalto alle Poste, trovato il furgone rubato dai banditi: ha avuto un incidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trovato dalla squadra mobile diil furgone bianco utilizzato dai banditi nell'assalto al portavalori dell'istituto di vigilanza Aquila, effettuato lunedì mattina davanti all'ufficio postale di. Portati via, in pochissimi minuti, i soldi che sarebbero dovuti servire per il pagamento delle pensioni. In tutto, 120 mila euro. Il furgone, un, era stato lasciato non lontano dal luogo della rapina. Su una delle portiere, evidenti ammaccature. Dagli immediati accertamenti, è venuto fuori che nella fuga a tutta velocità, volta a far perdere le tracce il prima possibile, il furgone sarebbe finito contro una vettura parcheggiata. Quindi, è stato abbandonato dai malviventi, che verosimilmente hanno proseguito la corsa a bordo di un altro mezzo.Da quanto emerso dalle indagini della mobile, ilCaddy era stato rubato parecchi mesi fa nelle Marche. Per evitare che fosse riconosciuto, era stata applicata sopra a quella originale una targa clonata, appartenente ad un altro furgone, immatricolato nel Nord Italia. Sul mezzo utilizzato per la rapina, adesso sono in corso tutta una serie di approfondimenti nella speranza di trovare al suo interno qualche impronta o indizio che possa portare a dare un volto ai