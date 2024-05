Jill Cooper, la regina del fitness torna all'Aquila

L'AQUILA - Torna all’Aquila la regina del fitness Jill Cooper. Ormai amica della città, Jill tornerà nel capoluogo di regione il prossimo 25 maggio.



Lo farà nella palestra Hanami che si trova nel nucleo industriale di Sassa con una masterclass di Fluid, nuova tecnica di Jill, e con il suo classico Superjump sui trampolini.



Non si contano ormai le iniziative in città alla quale la regina del fitness ha partecipato, l’ultima a Campo Imperatore con una giornata caratterizzata dalla sua camminata tradizionale “Freedom” con le cuffie alle orecchie e musica ad accompagnare i movimenti, e dalla parte coreografica sul trampolino che richiama sempre tantissime persone.



Un mondo di energia, divertimento e colori che porterà all'Aquila tante appassionate e appassionati, grazie pure alla competenza di Emanuela Brecciarolla, giuliese ma aquilana d’adozione, e top trainer per il centro sud.

Questi appuntamenti, infatti, sono anche occasioni per riunire il "grande popolo che salta", sparso in tutta Italia.

L’appuntamento è alle 10 in palestra. Jill Cooper ormai ha fondato un movimento sportivo che raccoglie tantissimi istruttori qualificati e allievi, durante l’anno sono davvero tante le iniziative che porta in giro per tutta la penisola e soprattutto sono sempre di piu' le persone che rimangono affascinate dalla sua ginnastica e dal suo metodo, che parla al fisico e al cuore.



Durante la pandemia lei e tutte le sue trainer e suoi trainer hanno tenuto compagnia agli allievi con corsi gratuiti e pillole di sport. Reduce dalla partecipazione al Grande Fratello, tutto è pronto ora per un’altra giornata da vivere col sorriso.