Scontro tra auto e scooter: ragazzo di 16 anni ferito al volto

Sono finiti in ospedale i due giovani di Vasto, città sulla costa della provincia di Chieti, entrambi minorenni, rimasti coinvolti in un incidente nella notte tra sabato e domenica in largo De Litiis, crocevia tra via Canaccio, via Valloncello e via delle Croci, in pieno centro storico di Vasto. Non mancava molto all’una di notte quando lo scooter guidato da un 16enne, con in sella un’amica, è finito contro la Jeep Renegade che percorreva il tratto in discesa di via Valloncello. L’impatto è stato molto violento, il giovane è finito contro il parabrezza dell’autovettura per poi ricadere a terra. Nelle immediatezze dello scontro si era temuto per le sue condizioni, poi l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto, ha rassicurato i presenti. Il 16enne è stato trasportato all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto e, dopo i controlli in pronto soccorso, dove è stato riscontrato un importante trauma facciale, è stato ricoverato nel reparto di Otorinolaringoiatria. Non destano particolari preoccupazioni le condizioni della ragazza che era in moto con lui, anche lei portata per accertamenti al San Pio. Nessuna conseguenza fisica, se non un grande spavento, per l’autista della Jeep. Sul posto la volante del commissariato di Vasto. Gli agenti hanno effettuato i rilievi per l’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente.