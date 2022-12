Falciato da un'auto, Roland muore a 49 anni: lascia due figli

Un 49enne di origini albanesi Roland Muca, è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Pescara per le gravissime lesioni riportate in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. L'uomo era stato investito da un'auto mentre attraversava la strada, sulla fondovalle Alento, al confine con Torrevecchia Teatina, dopo essersi fermato per raccogliere i cachi da un albero sulla strada. Subito soccorso, era stato trasportato nel capoluogo adriatico. Inutili i tentativi di salvargli la vita: il 49enne è morto nel reparto di Rianimazione. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri. L'uomo lascia due figli