Ragazza schiacciata dal fuoristrada, indagato il ragazzo sopravvissuto

C’è un indagato per la morte della 23enne Cecilia Marottoli, l'aquilana vittima di un incidente stradale sul Monte Giano. Si tratta di F.S. il 31enne di Antrodoco che viaggiava con lei. La Procura della Repubblica di Rieti, competente per territorio, ha aperto un fascicolo nei riguardi del ragazzo, sopravvissuto al grave incidente stradale che si è verificato sabato sera in una zona impervia di Monte Giano, in località Cinno, nel Comune di Antrodoco a pochissima distanza dalla Piana di Cascina, sopra Preturo. L’ipotesi di reato ipotizzato è quello di omicidio colposo.Si tratta al momento di una iscrizione tecnica per permettere in primis alla Procura della Repubblica ma anche alle stesse parti di fare chiarezza sulla dinamica del sinistro stradale e dei momenti prima che lo l’incidente si verificasse. Infatti tra gli altri interrogativi c’è quello più importante da capire: chi stesse alla guida del mezzo. Punto questo molto importante. Infatti durante le concitate fasi di intervento (il fuoristrada dopo essersi ribaltato è finito all’interno di un canale scavato dalle acque piovane) da parte dei soccorritori era stato ipotizzato che la giovane laureata in Biotecnologie e volontaria della Croce Rossa dell’Aquila stesse alla guida del fuoristrada. Ma sul punto non ci sono certezze. La circostanza che il corpo di Cecilia Marottoli sarebbe (il condizionale è d’obbligo) stato trovato lato guida non significa nulla, alla luce della dinamica dell’incidente, (il fuoristrada si è capovolto più volte prima di fermarsi capovolto) che è risultato fatale per la ragazza.