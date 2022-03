Vuole accarezzare il cane del fidanzato, il meticcio la azzanna al volto e le lacera le labbra

Lei voleva solo accarezzarlo ma il cane deve aver male interpretato il gesto e per tutta risposta le ha dato un morso in faccia. È successo ieri intorno alle 12 a Chieti, in via Arniense, sotto i portici, di fronte all'ex pescheria.

Lei 28 anni, veneta, in città per trascorrere qualche giorno di vacanza, era a spasso con il fidanzato, 30 anni, teatino e portavano con loro il cane della madre di lui, un meticcio di media taglia. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, quando la ragazza si è chinata per fare una coccola il cane le si è avventato azzannandola al volto e lacerandole le labbra.

Sul posto si è trovato a transitare l'equipaggio della Polizia che ha effettuato il primo intervento. Poco dopo è arrivata un'ambulanza del 118 che ha portato la ragazza al policlinico dove è stata ricoverata per il trauma facciale.